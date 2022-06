Reisende gehen durch den Flughafen Düsseldorf. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young up-down up-down Reisen Ferienbeginn: Starker Andrang am Düsseldorfer Flughafen Von dpa | 25.06.2022, 11:40 Uhr

Am inoffiziellen ersten Schulferientag in Nordrhein-Westfalen haben sich die Prognosen zunächst bestätigt: Während es auf den Autobahnen am Samstag erst einmal sehr ruhig blieb, herrschte am größten Flughafen des Landes in Düsseldorf sehr starker Andrang, wie ein Sprecher dort sagte. Sorgen bereitete dort die Gepäcktransportanlage, die am Freitag zeitweise gestört war. Auch sorgten kurzfristig gestrichene Flüge für Frust unter den Reisenden.