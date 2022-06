Reisende gehen durch den Flughafen Düsseldorf. Foto: David Young/dpa/Archivbild FOTO: David Young up-down up-down Starke Nerven erforderlich Ferienbeginn in NRW: Starker Andrang an den Flughäfen Von dpa | 25.06.2022, 11:40 Uhr | Update vor 58 Min.

Wer am Samstag in NRW mit dem Flugzeug in den Urlaub startete, brauchte wieder viel Zeit - und starke Nerven: Es kam zu langen Warteschlangen. Auf den Straßen ging es dagegen recht entspannt zu.