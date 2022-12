Schule Foto: Christoph Schmidt/dpa/Archivbild/Symbolbild up-down up-down Bildung Feller will Grundschulen stärken: Mittel gegen Lehrermangel Von dpa | 07.12.2022, 17:06 Uhr

Als Konsequenz aus den zunehmenden Problemen von Viertklässlern in Mathe und Deutsch will Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) die Grundschulen stärken. Der vom seinerzeit FDP-geführten Ministerium gestartete „Masterplan Grundschule“ solle weiter vorangebracht werden, sagte Feller am Mittwoch in der Haushaltsdebatte des Landtags. Im Haushaltsentwurf 2023 seien 500 zusätzliche Stellen für Grundschulen eingeplant, unter anderem für Beschäftigte in der Schuleingangsphase, die zum Beispiel bei gezielten Sprachfördermaßnahmen unterstützen sollen.