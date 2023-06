Dorothee Feller Foto: David Young/dpa up-down up-down Bildung Feller will Anschlussfinanzierung für „Digitalpakt Schule“ Von dpa | 29.06.2023, 15:21 Uhr

Nordrhein-Westfalen dringt auf eine zügige und verbindliche Anschlussfinanzierung des Bundes für die Digitalisierung der Schulen. „Die Mittel aus dem „Digitalpakt Schule“ sind in Nordrhein-Westfalen so gut wie vollständig verplant“, sagte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) am Donnerstag der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Es ist wichtig, dass schnellstmöglich eine zweite Auflage kommt. Die Kommunen und die Schulen unseres Bundeslandes sind darauf angewiesen.“