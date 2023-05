Schulministerin Dorothee Feller Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Klima Feller sieht keine Unterwanderung durch „Letzte Generation“ Von dpa | 19.05.2023, 12:47 Uhr

Die Klimaschutzgruppe Letzte Generation wird in Nordrhein-Westfalen nicht vom Verfassungsschutz beobachtet. Der Landesregierung seien auch keine Fälle bekannt, dass Aktivisten der Gruppe an Schulen in NRW referierten. Das stellte Schulministerin Dorothee Feller (CDU) in einer am Freitag vom Düsseldorfer Landtag veröffentlichten Antwort auf eine AfD-Anfrage klar. Die kleinste Oppositionsfraktion hatte sich besorgt geäußert, dass „Klima-Chaoten“ die Schulen unterwandern und durch Vorträge zivilen Ungehorsam propagieren könnten.