Schulministerin Feller gegen Abwerbe-Wettbewerb der Länder um Lehrer Von dpa | 15.02.2023, 17:19 Uhr

Nordrhein-Westfalens Schulministerin Dorothee Feller (CDU) hält nichts von der bayerischen Offensive für Lehrer-Abwerbungen aus anderen Bundesländern. „Die Kultusministerkonferenz hat schon vor Jahren den Beschluss gefasst, dass sich die Länder nicht gegenseitig Lehrkräfte abwerben“, sagte die CDU-Politikerin am Mittwoch auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf. „Nordrhein-Westfalen wird sich daran halten und erwartet dies - in großer Einigkeit mit den anderen Ländern - auch von Bayern.“