Lippe Feldbetten aus unbewohnter Asylunterkunft gestohlen Von dpa | 07.11.2022, 14:31 Uhr

Aus einer nicht bewohnten Asylunterkunft in Bad Salzuflen haben Diebe mehrere Feldbetten und einen Wäschetrockner gestohlen. Was alles entwendet wurde, ist noch nicht abschließend klar, teilte die Polizei im Kreis Lippe am Montag mit. Die Unbekannten seien am Freitagmorgen in einem Zeitfenster von eineinhalb Stunden durch ein Fenster in die Unterkunft eingestiegen. Die Kriminalpolizei bitte um Hinweise.