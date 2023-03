Film "Manta Manta – Zwoter Teil" Foto: Henning Kaiser/dpa up-down up-down Film Feier zur Premiere von „Manta Manta - Zwoter Teil“ Von dpa | 27.03.2023, 05:44 Uhr

Die Kult-Karre ist zurück im Kino: Mehr als 30 Jahre nach dem ersten Teil haben Til Schweiger, Tina Ruland und viele weitere Promis den Start der „Manta, Manta“-Fortsetzung gefeiert. Zur Premiere am Sonntagabend in Köln - regulärer Kinostart ist am Donnerstag - wurde auch das Film-Auto in pink-blau-gelber Lackierung auf den roten Teppich geschoben. Schweiger (59) lehnte sich lässig an die Motorhaube, im Arm Kollegin Ruland (56).