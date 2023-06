Hendrik Wüst Foto: Christoph Soeder/dpa up-down up-down Partei FDP wirft Wüst „Entpolitisierung“ der Politik vor Von dpa | 20.06.2023, 12:54 Uhr

Die oppositionelle FDP in Nordrhein-Westfalen hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) eine gefährliche „Entpolitisierung“ der politischen Prozesse vorgeworfen. Die selbst ernannte „Zukunftskoalition“ feiere sich selbst für das „geräuschlose Regieren“, sagte FDP-Landespartei- und Landtagsfraktionschef Henning Höne am Dienstag in Düsseldorf. Aber das Wort „geräuschlos“ sei an vielen Stellen „nur das schönere Wort für Stillstand“.