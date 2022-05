Joachim Stamp und Moritz Körner sitzen vor Beginn der Sitzung Landesvorstandes zusammen. Foto: Federico Gambarini/dpa FOTO: Federico Gambarini Parteien FDP-Generalsekretär: Coronapolitik nicht gut kommuniziert Von dpa | 16.05.2022, 22:19 Uhr

Der Generalsekretär der NRW-FDP, Moritz Körner, spricht nach dem schlechten Ergebnis bei der Landtagswahl von kommunikativen Problemen in der Bildungs- und Coronapolitik. „Da haben wir offensichtlich unsere Politik nicht gut kommunizieren können und das werden wir uns jetzt in Ruhe nochmal anschauen“, sagte der Politiker am Montag vor einer Sitzung von Fraktion und Vorstand im Düsseldorfer Landtag.