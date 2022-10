Henning Höne Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Archivbild up-down up-down Landtag FDP-Fraktionschef in NRW: Die Ampel in Berlin ist ein Spagat Von dpa | 10.10.2022, 12:36 Uhr

Nach dem verpassten Wiedereinzug der FDP in den niedersächsischen Landtag hinterfragen auch die Liberalen in Nordrhein-Westfalen die Rolle der Bundesregierung für das Debakel. „Unsere Wählerinnen und Wähler fremdeln mit der Ampel“, stellte der Fraktionschef der NRW-Landtagsfraktion, Henning Höne, nach dem schlechten Abschneiden der Parteifreunde bei der Landtagswahl am Sonntag fest. „Unsere Erfolge und unsere Rolle müssen wir noch deutlicher machen. Für unsere Überzeugungen muss die ganze Partei umso engagierter werben.“