Freizeit Fast vier Millionen Besucher auf der Cranger Kirmes Von dpa | 13.08.2023, 14:13 Uhr | Update vor 9 Min. Cranger Kirmes Foto: Christoph Reichwein/dpa up-down up-down

Trotz einiger verregneter Kirmestage haben wieder mehrere Millionen Menschen die Cranger Kirmes in Herne besucht. Bis zum Sonntagmittag zählten die Veranstalter insgesamt rund 3,4 Millionen Besucher auf dem Gelände. Bis zum Abend sollte die Gesamtzahl noch auf 3,8 Millionen Gäste steigen, wie Kirmessprecher Jochen Schübel sagte. „Gerade in den ersten vier Tagen war das Wetter nicht so gut“, erzählte er. Insgesamt seien die Schausteller allerdings zufrieden. Im Vorjahr hatte die Besucherzahl bei 3,9 Millionen Menschen gelegen.