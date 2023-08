Arbeit Fast jeder vierte Beschäftigte in NRW nutzte 2022 Homeoffice Von dpa | 14.08.2023, 11:41 Uhr | Update vor 2 Std. Homeoffice Foto: Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa/Illustration up-down up-down

Fast ein Viertel der Beschäftigten hat in Nordrhein-Westfalen im vergangenen Jahr zumindest zeitweise von zu Hause gearbeitet. Der Anteil der Beschäftigten mit Tätigkeiten im Homeoffice habe 2022 bei 23,4 Prozent gelegen und sich kaum gegenüber 2021 (23,8 Prozent) verändert, teilte das Statistische Landesamt am Montag mit. Allerdings wurde das Homeoffice den Daten zufolge nicht mehr so umfangreich wie noch im Jahr zuvor genutzt: Nur noch 28,6 Prozent der Beschäftigten mit Homeoffice-Tätigkeiten arbeiten an jedem Arbeitstag zu Hause. Im Jahr 2021, als noch viele Corona-Schutzmaßnahmen galten, waren es noch 40,4 Prozent.