Schulen Fast jede zehnte Schulleiterstelle in NRW vakant Von dpa | 31.07.2023, 12:11 Uhr

Fast jede zehnte Schulleiterstelle in Nordrhein-Westfalen ist weiterhin ohne Besetzung. Anfang Juli dieses Jahres lag die Besetzungsquote über alle Schulformen hinweg bei knapp 92 Prozent. Das geht aus einer am Montag veröffentlichten Antwort von NRW-Schulministerin Dorothee Feller (CDU) auf eine SPD-Anfrage hervor. In den Vorjahren waren die Zahlen ähnlich. Die beste Besetzungsquote aller regulären Schulformen hatte mit zuletzt gut 96 Prozent das Gymnasium.