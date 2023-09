Migration Fast 42 Prozent der Schüler in NRW mit Zuwanderungsgeschichte Von dpa | 08.09.2023, 09:38 Uhr | Update vor 22 Min. Lehrerin und Schüler Foto: Marijan Murat/dpa/Symbolbild up-down up-down

Unter den 2.445.950 Schülerinnen und Schülern an allgemeinbildenden und beruflichen Schulen in NRW im Schuljahr 2022/23 hatten 41,8 Prozent eine Zuwanderungsgeschichte. Am höchsten lag dieser Anteil an den Hauptschulen mit 65,1 Prozent, wie das Landesstatistikamt IT.NRW am Freitag in Düsseldorf mitteilte. Ebenfalls überdurchschnittlich viele Schüler mit Zuwanderungsgeschichte lernten an Realschulen (52,5 Prozent) und Gesamtschulen (49,0 Prozent). Bei Kindern in den Grundschulen lag der Anteil bei 46,5 Prozent.