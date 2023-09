Fußball Fan-Schlägerei sorgt für Sperrung von Hauptbahnhof in Hamm Von dpa | 24.09.2023, 10:09 Uhr | Update vor 1 Std. Blaulicht Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down

Schlägereien zwischen Fußballfans haben am Samstag für eine Sperrung des Hauptbahnhofs in Hamm gesorgt. Für etwa eineinhalb Stunden sei es zu Beeinträchtigungen im Zugverkehr gekommen, teilte ein Sprecher der Bundespolizei in Münster am Sonntagmorgen mit. Nach der Bundesligapartie zwischen Borussia Dortmund und dem VfL Wolfsburg sei ein Zug mit Wolfsburger Fans wegen einer Störung an der Oberleitung in Hamm stehen geblieben. Daraufhin habe sich eine Gruppe von ungefähr 160 Fans in den Bahnhof begeben. Dort sei es an verschiedenen Stellen zu Auseinandersetzungen mit Dortmunder Fans gekommen, unter anderem auch auf den Gleisen, so der Sprecher. Den Angaben zufolge nahm die Polizei eine Person fest.