ARCHIV - Josefine Paul, NRW-Familienministerin, aufgenommen nach einer Pressekonferenz. Foto: Roland Weihrauch/dpa/Archivbild FOTO: Roland Weihrauch up-down up-down Kinderbetreuung Familienministerin Paul will in Pandemie Kitas offen halten Von dpa | 11.07.2022, 07:56 Uhr

Die neue nordrhein-westfälische Familienministerin Josefine Paul (Grüne) will Kitas auch im Fall stark steigender Corona-Infektionszahlen im Herbst unbedingt offen halten. „Kinder, Jugendliche und Familien müssen jetzt im Mittelpunkt stehen“, sagte Paul der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ (Montag-Ausgabe). „Wir gehen daher vorausschauend in die nächsten Monate, zusammen mit dem Gesundheits- und Schulministerium. Schließungen von Kitas können nur Ultima Ratio sein. Wir streben an, dass das nicht passiert.“