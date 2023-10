Kriminalität Familie verfolgt 17-Jährigen nach Auseinandersetzung Von dpa | 18.10.2023, 15:24 Uhr | Update vor 26 Min. Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down

Ein 17-Jähriger soll in Mülheim an der Ruhr einen Kontrahenten mit einem Messer lebensgefährlich verletzt haben - und wurde anschließend von Angehörigen des Opfers gejagt. Einsatzkräfte hätten die Angehörigen überwältigen müssen, um den mutmaßlichen Täter zu schützen, teilte die Polizei am Mittwoch mit.