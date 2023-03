Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Streifenwagens Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild up-down up-down Polizeiliche Ermittlungen Familie bei Unfall verletzt: Illegales Autorennen vermutet Von dpa | 12.03.2023, 16:22 Uhr

Ein illegales Autorennen ist nach Vermutung der Polizei die Ursache für einen Unfall in Dortmund gewesen, bei dem eine unbeteiligte Familie verletzt worden ist. Der Wagen der Familie stieß am Samstagabend beim Abbiegen mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammen und schleuderte gegen einen Ampelmast. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, sei nicht auszuschließen, dass der 31 Jahre alte Fahrer des anderen Wagens sich zuvor mit einem weiteren Pkw ein Rennen über eine Ausfallstraße lieferte. Bei dem Crash wurden eine 28-jährige Frau und ihre Kinder im Alter von zehn Monaten und sechs Jahren leicht verletzt, der Vater am Steuer des Autos blieb unverletzt.