Kriminalität Falschmeldung über Erdbeben schreckt Menschen in NRW auf Von dpa | 15.02.2023, 08:54 Uhr

Eine offenbar in sozialen Medien verbreitete Falschmeldung über ein bevorstehendes Erdbeben in Nordrhein-Westfalen hat in der Nacht zum Mittwoch viele Menschen aufgeschreckt. Die Polizeistationen unter anderem in Köln und Hagen hätten besonders viele besorgte Anrufe erhalten, sagte ein Sprecher der Landesleitstelle der Polizei in Duisburg. In Köln seien Menschen aus dem Hochhauskomplex „Kölnberg“ auf die Straße gelaufen. Polizei und Feuerwehr hätten die Bewohner aber beruhigt, so dass sie wieder in ihre Wohnungen zurückkehrten. Auch in Gelsenkirchen bekam die Polizei nach eigenen Angaben viele Anrufe.