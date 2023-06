Polizei Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Symbo up-down up-down Wuppertal Falschfahrer befahren Tunnel rückwärts: Drogentest positiv Von dpa | 26.06.2023, 16:44 Uhr

Mutmaßliche Falschfahrer haben in Wuppertal wohl unter Drogeneinfluss ein Verkehrschaos verursacht. Wie die Polizei am Montag berichtete, meldete ein Autofahrer auf einer Landstraße am Sonntagabend vor der Einfahrt in einen Tunnel ein Auto, das ihm rückwärts entgegen gekommen sei. Nur durch eine Bremsung und ein Ausweichmanöver habe er einen Zusammenstoß verhindern können. Die Polizei sperrte die Zufahrten vorübergehend.