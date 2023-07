Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Verkehr Falschfahrer auf der A43 unterwegs: Zwei Unfälle Von dpa | 30.07.2023, 09:27 Uhr | Update vor 41 Min.

In der Nacht zum Sonntag hat ein Falschfahrer auf der A43 für zwei Unfälle mit drei Verletzten gesorgt. Der 65 Jahre alte Mann sei auf der Ausfahrt der Anschlussstelle Bochum-Riemke auf die Autobahn aufgefahren, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Gegen die Fahrtrichtung fuhr er in Richtung Wuppertal weiter. Laut Polizei streifte er zunächst das Auto einer 23 Jahre alten Fahrerin.