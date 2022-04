Blaulicht FOTO: David Inderlied Nordrhein-westfalen Falscher Polizist bestiehlt ukrainische Flüchtlingsfamilie Von dpa | 06.04.2022, 03:38 Uhr | Update vor 18 Min.

Ein falscher Polizist hat eine ukrainische Flüchtlingsfamilie bestohlen. Wie die Polizei Bielefeld am Dienstag berichtete, stoppte der bislang unbekannte Täter bereits am vergangenen Mittwoch einen ukrainischen Transporter auf der A2 in Fahrtrichtung Dortmund.