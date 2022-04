ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Hagen Falscher Handwerker und Komplize bestehlen 91-Jährige Von dpa | 23.04.2022, 13:16 Uhr

Als Handwerker verkleidet hat ein Unbekannter am Freitagmittag in Hagen vorgegeben, einen Wasserrohrbruch reparieren zu wollen - sein Komplize hat unterdessen eine Seniorin bestohlen. Die 91-Jährige hatte den falschen Handwerker in die Wohnung gelassen, wie die Polizei mitteilte. Während sie mit dem falschen Handwerker im Bad war, habe der Komplize die anderen Räume der Wohnung durchsucht, in der Küche eine Schranktür aufgehebelt und dort Bargeld in fünfstelliger Höhe entwendet. Die Seniorin hatte laut Polizei zwar Geräusche im Nebenraum gehört, doch niemanden entdecken können.