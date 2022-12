Justitia Foto: Rolf Vennenbernd/dpa/Symbolbild up-down up-down Lippe Falsche Rechnungen: Fahrdienstleiter vor Gericht Von dpa | 27.12.2022, 11:20 Uhr

Für den mutmaßlichen Betrug mit falschen Rechnungen muss sich am 16. Januar ein ehemaliger Fahrdienstleiter der Lebenshilfe Detmold vor dem Landgericht verantworten. Laut Anklage soll sich der 57-Jährige so fast 900.000 Euro erschlichen haben. Das teilte das Gericht am Dienstag in Detmold mit.