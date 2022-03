Ein Mann trägt Handschellen FOTO: Sven Hoppe Obergischer Kreis Falsche Paketboten nach Überfall auf Ehepaar gefasst Von dpa | 29.03.2022, 15:49 Uhr | Update vor 45 Min.

Nach einem brutalen Überfall vermeintlicher Paketboten auf ein Ehepaar in Engelskirchen im Januar 2021 hat die Polizei zwei der drei mutmaßlichen Täter gefasst. Der dritte wird weiter gesucht. Die Polizei habe am Tatort DNA-Spuren gesichert, die zur Identifizierung der 49 und 36 Jahre alten Verdächtigen geführt hätten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Der 49-Jährige sei bereits Ende vergangenen Jahres in Bielefeld festgenommen worden, der 36-Jährige ging der Polizei am Samstag (26.3.) in Südhessen ins Netz.