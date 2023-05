Einsatz gegen Eichenprozessionsspinner beginnt Foto: Jonas Güttler/dpa/Archivbild up-down up-down Umwelt Fallen stellen: Kampf gegen Eichenprozessionsspinner Von dpa | 08.05.2023, 05:39 Uhr

Die Brennhaare des Eichenprozessionsspinners können für Menschen gefährlich sein. In diesen Tagen sind Fachleute wieder entlang von Straßen, in Parks und an öffentlichen Plätzen im Einsatz, um den Raupen den Garaus zu machen.