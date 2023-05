Landtag NRW Foto: Roberto Pfeil/dpa/Archivbild up-down up-down Hochschule Fall Aslan wird Thema im Landtag: SPD beantragt Bericht Von dpa | 26.05.2023, 06:35 Uhr

Die Folgen eines umstrittenen Tweets der Dozentin Bahar Aslan werden Thema im Landtag. Die SPD-Fraktion hat einen Bericht für die kommende Sitzung des Schulausschusses beantragt. Aslan, bisher Dozentin an der Hochschule für Polizei und Verwaltung (HSPV), ist im Hauptberuf Lehrerin an einer Schule. Die Bezirksregierung als Aufsichtsbehörde will laut Medienberichten prüfen, ob Aslan gegen ihre Pflichten als Beamtin verstoßen hat.