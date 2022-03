Polizei FOTO: Christoph Soeder Bochum Fahrzeuge der Bundespolizei an Hauptbahnhof beschädigt Von dpa | 13.03.2022, 16:57 Uhr | Update vor 34 Min.

Ein Mann hat nach Polizeiangaben am Bochumer Hauptbahnhof drei Autos der Bundespolizei beschädigt. Der 45-Jährige habe unter anderem einen E-Scooter in die Heckscheibe eines Fahrzeugs geworfen und einen Außenspiegel abgebrochen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Er sei anschließend von einem Paar bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten geworden.