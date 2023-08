Kontrollverlust Fahrradfahrer verletzt sich beim Grüßen lebensgefährlich Von dpa | 28.08.2023, 13:23 Uhr | Update vor 1 Std. Notruf Foto: Jens Kalaene/dpa/Symbolbild up-down up-down

Beim Grüßen eines entgegenkommenden Autos soll ein Fahrradfahrer im ostwestfälischen Lengerich von der Fahrbahn abgekommen sein und sich lebensgefährlich verletzt haben. Laut Zeugenaussagen habe der Fahrradfahrer zum Gruß eine Hand gehoben, als ihm ein Auto entgegengekommen sein, teilte die Polizei am Montag zu dem Verkehrsunfall von Freitagnachmittag mit. Der 54-jährige habe die Kontrolle über sein Pedelec verloren und sei ohne Fremdeinwirkung gestürzt, teilte die Polizei zu ihren ersten Erkenntnissen mit. Der Mann habe zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen. Einsatzkräfte brachten den Schwerverletzten per Rettungswagen in ein Krankenhaus.