Wesel Fahrradfahrer stürzt über gespanntes Seil Von dpa | 01.09.2023, 17:01 Uhr | Update vor 36 Min.

Ein 17 Jahre alter Fahrradfahrer hat sich in Dinslaken bei einem Sturz über eine gespannte Schnur verletzt. Die Schnur sei über einen Fuß- und Fahrradweg in geringer Höhe vermutlich mit Absicht gespannt worden, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Wer die mutmaßliche Falle in Dinslaken aufgestellt habe, sei noch nicht bekannt. Nach dem Sturz, der in der vorletzten Woche passierte, sucht die Polizei nach Zeugen.