Viersen Fahrradfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt Von dpa | 06.08.2022, 09:35 Uhr

Ein 59-jähriger Fahrradfahrer ist bei einem Zusammenstoß mit einem Auto schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fuhr der Radler am Freitagabend im Kreis Viersen in einen Kreuzungsbereich und missachtete die Vorfahrt eines abbiegenden Autos. Der Fahrradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.