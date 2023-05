Fahrerloses Auto rollt los Foto: Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis, dpa up-down up-down Unfall Fahrerloses Auto rollt los: Motorrad-Fahrer schwer verletzt Von dpa | 22.05.2023, 15:27 Uhr

Ein Motorradfahrer ist in Burscheid von einem losrollenden fahrerlosen Auto angefahren und schwer verletzt worden. Der 60-Jährige sei am Freitag auf der Straße gefahren, als ihm plötzlich von einem angrenzenden Grundstück das Auto entgegengerollt sei, teilte die Polizei am Montag mit.