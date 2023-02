Blaulicht Foto: Christophe Gateau/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfälle Fahrer unter Minibagger eingeklemmt und schwer verletzt Von dpa | 11.02.2023, 18:41 Uhr

Ein Baggerfahrer ist auf einer Baustelle in Bonn unter einem Minibagger eingeklemmt und schwer verletzt worden. Anrufer hätten am Samstag gemeldet, dass das Fahrzeug umgestürzt sei und sich jemand darunter befinde, teilten Feuerwehr und Rettungsdienst mit. Der Mann habe noch im Bagger gesessen und sein Bein sei eingeklemmt gewesen. Außerdem war das Fahrzeug demnach kurz davor, in eine Baugrube zu stürzen. Mithilfe eines größeren Baggers wurde der Minibagger den Angaben nach aufgerichtet und verkeilt, so dass der Fahrer befreit werden konnte. Er kam mit schweren Verletzungen in die nahe gelegene Universitätsklinik.