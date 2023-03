Polizeikontrolle Foto: Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild up-down up-down Rheinisch-Bergischer Kreis Fahrer unter Drogeneinfluss zweimal in einer Nacht gestoppt Von dpa | 25.03.2023, 13:34 Uhr

Die Polizei hat in Leichlingen bei Leverkusen einen jungen Mann gleich zweimal innerhalb von eineinhalb Stunden beim Fahren unter Drogeneinfluss erwischt. Der 26-Jährige war Beamten zunächst gegen 2.00 Uhr in der Nacht zu Samstag wegen seiner Fahrweise aufgefallen. Ein Urintest sei positiv auf das in Cannabis enthaltene THC ausgefallen, teilte die Kreispolizeibehörde weiter mit. Dem jungen Mann sei daraufhin auf der Wache eine Blutprobe entnommen worden und ihm die Weiterfahrt untersagt worden. Der junge Fahrer sei dann nur etwa 1,5 Stunden später einer anderen Streifenwagenbesatzung mit seinem Auto aufgefallen. Wieder musste er eine Blutprobe abgeben. Den Autofahrer erwarte nun auch eine höhere Bußgeldforderung, hieß es.