Recklinghausen Fahrer lebensgefährlich verletzt nach Unfall mit Tempo 200 Von dpa | 30.05.2023, 12:45 Uhr

Mit Tempo 200 hat ein 26 Jahre alter Autofahrer an einer Bodenwelle die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und ist in eine Schutzplanke gerast. Der Mann wurde bei dem Unfall auf der Autobahn 2 bei Castrop-Rauxel im nördlichen Ruhrgebiet lebensgefährlich verletzt, sein 35-jähriger Beifahrer überstand den Unfall leicht verletzt. Zeugen zufolge hat der 26-Jährige in der Nacht zum Dienstag mit sehr hoher Geschwindigkeit mehrere Fahrzeuge überholt, bevor er über die Bodenwelle fuhr und ins Schlingern geriet. Erlaubt seien an der Stelle nur 80 Kilometer pro Stunde, teilte die Polizei mit.