Verkehr Fahrer handelt vorbildlich bei Lkw-Brand auf der Autobahn Von dpa | 06.12.2022, 13:54 Uhr

Geistesgegenwärtig und vorbildlich hat nach Angaben der Feuerwehr ein Lastwagenfahrer gehandelt, als die Zugmaschine seines Sattelschleppers auf der Autobahn bei Neuss plötzlich in Brand geriet. Als er am Montag den Qualm bemerkte, habe der Lkw-Fahrer am Kreuz Neuss-West - der Verbindung zwischen A57 zur A46 - seinen Sattelzug umgehend gestoppt, schnell den Auflieger von der brennenden Zugmaschine abgekoppelt und diese mit letzter Maschinenkraft weg vom Auflieger an eine sichere Stelle gefahren, bevor noch Schlimmeres passieren konnte.