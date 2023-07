Polizei Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Unfall Fahrer gerät auf Gegenfahrbahn: Drei Verletzte Von dpa | 16.07.2023, 19:45 Uhr | Update vor 40 Min.

Ein Autofahrer ist mit seinem Wagen in Oberhausen in den Gegenverkehr geraten und frontal mit einem anderen Auto zusammengestoßen. Ein weiterer Autofahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr hinten auf, wie die Feuerwehr mitteilte. Drei Menschen wurden dadurch am Sonntagnachmittag verletzt.