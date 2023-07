Blaulicht Foto: Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild up-down up-down Herford Fahndungserfolg in Serbien nach Schlägerei vor Club Von dpa | 26.07.2023, 16:02 Uhr | Update vor 7 Min.

Sieben Monate nach einer Schlägerei mit einem lebensgefährlich Verletzten vor einem Club in Herford meldet die Polizei einen Fahndungserfolg in Serbien. Dort sei ein 18-Jähriger wegen versuchten Totschlags festgenommen worden, teilte die Bielefelder Polizei am Mittwoch mit. Nach ihm war mit internationalem Haftbefehl gesucht worden. Die Überstellung nach Deutschland ist noch nicht abgeschlossen.