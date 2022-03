Schriftzug "Polizei" FOTO: BORIS ROESSLER Essen Fahndung nach „Schläger mit orthopädischen Schuhen“ Von dpa | 14.03.2022, 09:21 Uhr | Update vor 54 Min.

Ungewöhnliche Fahndung der Bundespolizei in Essen: Sie sucht nach einem „Schläger mit orthopädischen Schuhen“, wie es am Montagmorgen in einer Mitteilung hieß. Der Unbekannte mit dem markanten Schuhwerk habe am Vorabend einen 15 Jahre alten Jugendlichen mit einem Schlagring attackiert. Als der Jugendliche daraufhin zu Boden gegangen sei, soll der Mann ihn ins Gesicht getreten haben. Ein Bahn-Mitarbeiter habe den Angreifer zunächst stellen können, bis dieser sich losgerissen habe und dann geflüchtet sei.