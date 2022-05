ARCHIV - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild FOTO: David Inderlied Kriminalität Fahndung nach mutmaßlichem Sexualstraftäter in Paderborn Von dpa | 14.05.2022, 06:22 Uhr

Die Polizei in Paderborn fahndet mit Fotos nach einem mutmaßlichen Sexualstraftäter, der sich in einem Eiscafé an einem Mädchen vergangen haben soll. Nach Ermittlerangaben vom Freitag soll sich der Unbekannte am Sonntag mit dem fünf bis sechs Jahre alten Kind in der Herrentoilette eingeschlossen haben. Nach Zeugenaussagen soll er das Mädchen zu sexuellen Handlungen aufgefordert haben. Eine Überwachungskamera habe den Mann nahe dem Tatort aufgezeichnet, erklärten die Ermittler. Die Polizei bat um Hinweise. Weitere Angaben machte sie zunächst nicht.