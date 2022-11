Einschusslöcher bei Synagoge in Essen entdeckt Foto: Justin Brosch/ANC-NEWS/dpa up-down up-down Alte Synagoge Fahndung dauert an nach Schüssen auf Rabbinerhaus Von dpa | 19.11.2022, 11:05 Uhr

Nach den Schüssen auf das frühere Rabbinerhaus an der Alten Synagoge in Essen fahndet die Polizei weiterhin nach dem Täter. „Die Suche dauert an“, sagte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle Essen am Samstag der Deutschen Presse-Agentur dpa.