Deutscher Gewerkschaftsbund Fahimi: Harte Auseinandersetzungen um Arbeitnehmerrechte Von dpa | 01.05.2023, 14:17 Uhr

Die Vorsitzende des Deutschen Gewerkschaftsbunds (DGB), Yasmin Fahimi, hat Arbeitgebern und Politik auch in Zukunft harte Auseinandersetzungen um Löhne und Arbeitnehmerrechte angekündigt. „Von allein und aus reiner Einsicht bewegt sich in den Chefetagen doch gar nichts für das Gemeinwohl, für eine gute Arbeitswelt oder gegen den Klimawandel“, sagte sie am Montag bei der zentralen DGB-Kundgebung am Tag der Arbeit in Köln.