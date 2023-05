Bundesinnenministerin Nancy Faeser Foto: Hasan Bratic/dpa/Archivbild up-down up-down Notfälle Faeser zu Explosion in Ratingen: „Furchtbarer Vorfall“ Von dpa | 11.05.2023, 18:01 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) hat sich über die Explosion in Ratingen mit mehreren schwer verletzten Einsatzkräften entsetzt gezeigt. Das sei ein furchtbarer Vorfall, bei dem Feuerwehrleute und Polizeibeamte sehr schwer verletzt wurden, sagte Faeser am Donnerstag vor Journalisten. „Das ist wirklich etwas unvorstellbar Schreckliches für diejenigen, die sich Tag für Tag für andere Menschen und für deren Sicherheit einsetzen“, sagte Faeser. Schlimm sei auch, dass es bei einem Routineeinsatz zu so einem schrecklichen Ereignis gekommen sei.