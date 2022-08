Nancy Faeser (SPD), Bundesinnenministererin, vor der Presse. Foto: Rolf Vennenbernd/dpa FOTO: Rolf Vennenbernd up-down up-down Bundesinnenministerin Faeser zu Cyberangriffen: Deutschland hatte „viel Glück“ Von dpa | 08.08.2022, 13:36 Uhr

Die Gefahr von Cyberangriffen hat seit der russischen Invasion in der Ukraine nach den Worten von Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) stark zugenommen. Es würden permanent Schwachstellen in Deutschland abgescannt, sagte Faeser am Montag bei einem Besuch im Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) in Bonn. „Das ist einfach seit dem Angriffskrieg Putins massiv gestiegen, so dass wir einfach eine erhöhte Cyberaktivität bemerken, der wir was entgegensetzen müssen“, sagte Faeser. „Bislang hatten wir aus meiner Sicht auch viel Glück, dass wir nicht unmittelbar Angriffsziel eines anderen Landes geworden sind.“