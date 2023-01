Nancy Faeser Foto: Kay Nietfeld/dpa/Archivbild up-down up-down Extremismus Faeser sieht Gefahr islamistischer Anschläge nicht gebannt Von dpa | 08.01.2023, 13:51 Uhr

Bundesinnenministerin Nancy Faeser sieht vor dem Hintergrund des Anti-Terror-Einsatzes in Castrop-Rauxel die Gefahr islamistischer Anschläge in Deutschland nicht gebannt. Deutschland stehe weiterhin im unmittelbaren Zielspektrum islamistischer Terrororganisationen, sagte die SPD-Politikerin am Sonntag laut einer Mitteilung ihres Ministeriums. Islamistisch motivierte Einzeltäter seien eine weitere erhebliche Gefahr. „Unsere Sicherheitsbehörden rechnen deshalb jederzeit mit Vorbereitungen für einen Anschlag.“