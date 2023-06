Blaulicht Foto: Friso Gentsch/dpa/Symbolbild up-down up-down Innere Sicherheit Faeser-Ministerium: Ländern gegen Clan-Kriminalität helfen Von dpa | 21.06.2023, 19:52 Uhr

Der Bund will die Länder nach Angaben des Bundesinnenministeriums stärker bei der Bekämpfung der Clan-Kriminalität unterstützen. Das teilte das von Nancy Faeser (SPD) geführte Ministerium am Mittwoch nach einem Treffen von Vertretern des Bundes - etwa des Bundeskriminalamts - und der Länder zu dem Thema in Berlin mit. Dabei nannte das Bundesministerium die Durchführung gemeinsamer Ermittlungsverfahren oder den Bereich Aus- und Fortbildung.