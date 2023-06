Faeser besucht die Zentral- und Ansprechstelle für die Verfolgun Foto: David Young/dpa up-down up-down Geldautomaten Faeser für Farb-Patronen gegen Sprengattacken Von dpa | 01.06.2023, 16:46 Uhr

Im Kampf gegen das grassierende Phänomen der Sprengattacken auf Geldautomaten hat sich Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) für das Ausrüsten der Geräte mit Farb-Kleb-Patronen ausgesprochen. „Die Banken in den Niederlanden haben sehr schnell reagiert mit dem Einfärben und Verkleben des Geldes“, sagte Faeser am Donnerstag in Düsseldorf. Deshalb sei es dort gelungen, das Problem rasch in den Griff zu bekommen.