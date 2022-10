Fachleute diskutieren über Sucht- und Drogenpolitik Foto: Soeren Stache/dpa-Zentralbild/dp up-down up-down Essen Fachleute diskutieren über Sucht- und Drogenpolitik Von dpa | 26.10.2022, 06:10 Uhr

Die jährliche Fachtagung über Sucht- und Drogenpolitik in Deutschland findet in diesem Jahr in Essen statt. 200 Forscher und Mediziner diskutieren noch bis Freitag neuste Entwicklungen in der Suchthilfe, Prävention sowie Behandlungsmöglichkeiten.