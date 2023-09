Landesregierung Fachkräfteoffensive soll gegen Zugausfälle in NRW helfen Von dpa | 13.09.2023, 13:01 Uhr | Update vor 42 Min. Personalnot bei der Bahn Foto: Arne Meyer/dpa up-down up-down

Die NRW-Landesregierung investiert sechs Millionen Euro in Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel bei der Bahn. Verlässlichkeit und Pünktlichkeit von Regionalzügen und S-Bahnen seien im Moment „nicht zufriedenstellend“, sagte Verkehrsminister Oliver Krischer (Grüne) am Mittwoch in Düsseldorf. Der Personalmangel sei dafür ein entscheidender Grund. „Damit muss so schnell wie möglich Schluss sein“, forderte der Minister. Es gehe jetzt darum, durch eine Beschäftigungsoffensive „so schnell wie möglich mehr Personal ins System zu bringen“.